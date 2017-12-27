Trabzon Balık Hali'nin maskotu haline gelen Golden Retriever cinsi 'Oscar' adlı köpek, balık tezgâhlarını kedilere karşı koruyor. Oturduğu özel bölmede çevreyi gözetleyen 3 yaşındaki Oscar, balık haline giren kedileri peşine düşerek kovalıyor.

Kentte Moloz mevkiinde kurulu Trabzon Balık Hali'nde balıkçı Ceyhun Örseloğlu'nun Golden Retriever cinsi 'Oscar' adlı köpeği, tezgâhları kedilere karşı koruyor. Hale gelen müşterilerin de ilgi odağı olan Oscar, oturduğu özel bölmede çevreyi gözetliyor, peşine düşerek kovaladığı kedileri de haldeki tezgâhlardan uzaklaştırıyor.



Halin maskotu haline gelen köpeğin sahibi balıkçı Ceyhun Örseloğlu, müşterilerinin Oscar'a büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Köpeğinin kedileri balık tezgâhlarına yaklaştırmadığını belirten Örseloğlu, “'Oskar'ı 35 günlükken biz alarak burada büyüttük. 3 yıldır bizimle. Artık balıkhanemizin maskotu. Müşterilerimizden kendisine oldukça fazla ilgi var, çocuklar onu çok seviyor. Zaten ırk olarak da Golden cinsi köpekler sevgi yumağı, oyuna aç bir cins. Müşteriler ve biz Oskar'dan memnunuz. Oskar tam profesyonel, balıkla arası yok, sadece mama yiyor. Oskar'ın esas görevi tezgâhlara kedileri yaklaştırmaması. Bu konuda onu özel eğittik. Burada kedilerden geçmiş yıllarda oldukça muzdariptik, Oskar'ı da bu yüzden yetiştirdik. Onun birinci görevi kedileri hale sokmamak. O artık burada bir fenomen oldu. Özellikle onu görmek ve sevmek için müşterilerimiz bize geliyorlar'' dedi.