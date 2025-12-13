O avın faturası ağır oldu: 954 bin lira ceza kesildi

Karaman’da jandarmanın 5-12 Aralık tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, yaban keçisi avlayan şahıslara ise 954 bin lirayı aşan para cezası kesildi.

Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve yasa dışı avlanmaya ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında genel uygulamalarını sürdürdü. 5-12 Aralık tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 12 bin 614 kişi sorgulandı. Yapılan kontrollerde 22 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Uygulamalar kapsamında ayrıca 257 adet sentetik ecza, 668 gram esrar, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 67 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

YABAN KEÇİSİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Denetimlerde, parçalanmış halde yaban keçisi eti de bulundu. Yaban keçisi avladıkları belirlenen şahıslar hakkında 954 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yaban keçisi karaman
