O belediyeden büyük jest: 65 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför imkanı!

Tokat Belediyesi, üretken ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Belediye, 65 yaş üzeri kadınlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti başlattı. Hizmetin Gülbaharhatun ve Behzat BELMEK merkezlerinde sunulacağı açıklandı.

Belediyeden yapılan duyuruda, söz konusu uygulamayla büyüklerin hem sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasının hem de kendilerini iyi hissetmesinin hedeflendiği belirtildi. 65 yaş üzeri tüm kadınlar bu hizmetten yararlanmaya davet edildi.

YAZICIOĞLU: “ONLARIN DUALARI EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, hizmetin arkasındaki sosyal anlayışı şu sözlerle ifade etti: "Üretken Belediyecilik anlayışımızla, toplumumuzun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Gülbaharhatun ve Behzat Belmek merkezlerimize bekliyoruz. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz"