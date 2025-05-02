O bölge sallanmaya devam ediyor: Naci Görür’den ‘dikkat’ çağrısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Naşa Fay Zonu’na yakın bir noktada gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütahya’da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında meydana geldi. Birkaç gün önce de benzer depremler yaşanmıştı. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge kuzey-güney doğrultusunda geriliyor” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Kütahya ve çevresinde depremlerin sayısı dikkat çekici şekilde arttı. 25 Nisan’da bölgede 4.6, 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde art arda sarsıntılar yaşanmıştı. Bu depremler sonrası bazı köylerde eğitime ara verilmiş, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.