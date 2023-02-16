O bölgede yoğun kar yağışı: 1326 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle 1326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin 107 personeli, 58 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Rize'de kar etkisini sürdürüyor. Yağış dolayısıyla merkezde 54, Pazar'da 48, Çayeli'nde 30, İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 26, Kalkandere'de 22, Ardeşen ve Güneysu'da 18'er, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 10, Hemşin'de 8 ve İyidere ilçesinde 7 olmak üzere 281 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinin 107 personeli, 58 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda, kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.
Bölgede etkisini sürdüren yağış dolayısıyla bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda ise 1 metreyi geçti.
GÜMÜŞHANE KARIN ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışın ardından Kürtün'de 29, merkezde 25 ve Torul ilçesinde 20 olmak üzere 74 köy yolu ulaşıma kapandı.Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
TRABZON'DA YAĞIŞ ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR
Kar nedeniyle Of'ta 68, Akçaabat ve Şalpazarı'nda 30'ar, Vakfıkebir'de 24, Araklı, Beşikdüzü ve Tonya'da 21'er, Çarşıbaşı'nda 16, Düzköy'de 15, Sürmene'de 14, Hayrat'ta 13, Köprübaşı'nda 10, Arsin'de 8 ve Çaykara ilçesinde 6 olmak üzere 297 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin 474 personeli, 237 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.