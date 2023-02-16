O bölgede yoğun kar yağışı: 1326 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

TRABZON'DA YAĞIŞ ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

Kar nedeniyle Of'ta 68, Akçaabat ve Şalpazarı'nda 30'ar, Vakfıkebir'de 24, Araklı, Beşikdüzü ve Tonya'da 21'er, Çarşıbaşı'nda 16, Düzköy'de 15, Sürmene'de 14, Hayrat'ta 13, Köprübaşı'nda 10, Arsin'de 8 ve Çaykara ilçesinde 6 olmak üzere 297 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin 474 personeli, 237 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.