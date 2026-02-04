O çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda baharın habercisi olarak bilinen kardelenler, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla beklenenden çok daha erken çiçek açtı. Görenleri kendine hayran bırakan o narin çiçeğe zarar vermenin bedeli, son 5 yılda 7'ye katlanarak bir servet değerine ulaştı.
Spil Dağı Milli Parkı’nda koruma altında tutulan ve baharın müjdecisi kabul edilen kardelen çiçekleri, bu yıl doğa takvimini şaşırttı.
Normal şartlarda şubat ayının sonu ile mart ayı başında çiçeklenmesi beklenen kardelenler, kar yağışının olmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vaktinden yaklaşık 3 hafta önce açtı.
Spil Dağı’nın zirvesinde kar örtüsü bulunmamasına rağmen toprağın üstüne çıkan çiçekler, doğaseverlerin ilgisini çekerken bölgedeki koruma tedbirleri de gündeme geldi.
İklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seren bu durum, geçtiğimiz yıl da benzer bir tabloyla yaşanmış ve çiçekler ocak ayı ortasında görülmüştü. Bu sezon ise ilk cemrenin havaya düşeceği 20 Şubat tarihine haftalar kala çiçeklenen kardelenler, yağışlı havalara rağmen güneşli günlerin etkisiyle kış ortasında bahar havası yaşattı.
CEZASI 5 YILDA 7 KAT ARTTI
Doğal mirası korumak amacıyla uygulanan idari para cezaları ise son yıllarda ciddi oranda artırıldı. Koruma altındaki bu özel türü koparmanın cezası, son 5 yılda yaklaşık 7 katına çıktı.
İdari yaptırım tutarları yıllara göre şu şekilde gerçekleşti:
2022: 109 bin 593 TL
2023: 244 bin 315 TL (Yüzde 122,93 artış)
2024: 387 bin 142 TL (Yüzde 58,46 artış)
2025: 557 bin 212 TL (Yüzde 43,93 artış)
2026 yılı itibarıyla güncellenen ceza miktarı ise rekor bir seviyeye ulaşarak 699 bin 245 TL olarak belirlendi.