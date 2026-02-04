O çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

İklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seren bu durum, geçtiğimiz yıl da benzer bir tabloyla yaşanmış ve çiçekler ocak ayı ortasında görülmüştü. Bu sezon ise ilk cemrenin havaya düşeceği 20 Şubat tarihine haftalar kala çiçeklenen kardelenler, yağışlı havalara rağmen güneşli günlerin etkisiyle kış ortasında bahar havası yaşattı.