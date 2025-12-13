O etler sofranıza geliyordu: İstanbul’da yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve kesilen etlerin satışa sunulduğu iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesiüzerindeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan iddialar üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese baskın düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda E.B. gözaltına alındı. E.B.’nin emniyette verdiği ifadede, kaldığı depoda G.G.’nin 3 atı kestiğini öne sürerek olayla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. Bu beyan üzerine ekipler, adı geçen G.G.’yi de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen G.G.’nin yapılan sorgusunda, hayvan hırsızlığı ile birlikte “evden ve açıktan hırsızlık” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaçak at kesimi iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.