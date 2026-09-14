O fay hattı için kritik uyarı geldi: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan Marmara depremi açıklaması

Marmara Denizi'ndeki olası büyük depreme ilişkin bilim dünyasındaki tartışmalar sürerken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, son sismik veriler ve deniz tabanı jeolojisi üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
O fay hattı için kritik uyarı geldi: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan Marmara depremi açıklaması
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Marmara tabanındaki stres birikiminin batıdan doğuya doğru aktarılma ihtimaline işaret eden Bektaş, özellikle Adalar-Çınarcık zonunun mercek altına alınması gerektiğini vurguladı. Bektaş ayrıca, Marmara Fayı'nın baştan sona tek parça halinde kırılarak 7'nin üzerinde felaket senaryoları üreteceği kabulünün bilimsel olarak sorgulanması gerektiğini kaydetti.

"SIRTLAR BAŞLATIYOR, ÇUKURLAR DURDURUYOR": YENİ DEPREM MODELİ

Erdik ve Temblor'un 2025 yılındaki analizlerine atıfta bulunan Prof. Dr. Bektaş, 2025 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin kırılma mekanizmasını mercek altına aldı:

Çukurlar Bariyer Görevi Görüyor: Bektaş'a göre Marmara tabanındaki sırt bölgeleri yüksek gerilim biriktirerek kırılmayı tetiklerken; gaz çıkışları ve sıcak akışkanların yoğunlaştığı çukur alanlar "creep" (sürünme) etkisi yaratıyor.

Kırılmayı Yavaşlatan Mekanizma: Sırtlarda başlayan bir kırılma, çukur alanlardaki zayıf sürtünme ve sürünme dinamikleri sayesinde yavaşlayabiliyor ya da tamamen durdurulabiliyor. Nitekim 6,2'lik sarsıntı Kumburgaz Çukuru'nun batısındaki sırtta başlayıp çukuru geçtikten sonra doğu sırtında sönümlendi.

"FAY TEK PARÇA HALİNDE KIRILMAYABİLİR"

Bektaş, Marmara geneli için sıkça dillendirilen felaket senaryolarına şerh düştü:

Marmara Fayı'nın kesintisiz ve tek bir blok halinde baştan uca kırılarak devasa bir ana şok üreteceği varsayımı jeolojik yapıyla tam örtüşmüyor.
Taban morfolojisindeki çukur ve sırt engelleri, fayın boydan boya tek seferde yırtılmasını engelleyerek parçalı kırılma ihtimalini güçlendiriyor.

ADALAR-ÇINARCIK ZONU İÇİN KRİTİK UYARI

Mikrodeprem aktiviteleri ve fay içi gerilim dinamiklerini yorumlayan Prof. Dr. Bektaş:

Marmara'daki kırılma hareketinin ve tektonik stres transferinin batıdan doğu yönüne doğru kademeli olarak ilerlediğine dair güçlü emareler bulunduğunu bildirdi.

Doğuya doğru ilerleyen bu stres transferi nedeniyle İstanbul'u ve çevre illeri yakından ilgilendiren Adalar-Çınarcık fayı üzerindeki sismik hareketliliğin çok daha titiz ve kesintisiz şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

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