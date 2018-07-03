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O gemi Türkiye'den ayrıldı

İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit gemisi, imzalanan protokol sözleşmesi sonrası Türkiye'den ayrıldı. Gemi, 50 milyon dolarlık tazminat ödenmediği gerekçesiyle 3 aydır Ahırkapı açıklarında bekletiliyordu.

O gemi Türkiye'den ayrıldı

İstanbul Boğazı'nda 3 ay önce Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan, Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin ,Türkiye'den ayrılması için protokol imzalandı.

Şirket ve yalı sahipleri arasında protokol imzalandı. Protokol sonrası gemi Türkiye'den ayrıldı.

50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konularak Ahırkapı açıklarına çekilen gemi, yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada bekletiliyordu.

İmzalanan protokole göre, tarihi yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği belirtildi.

Bunun üzerine 50 milyon dolarlık haczi kaldırılan gemi, geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ayrılarak seferlerine devam etti. 

Gemiyle ilgili icra işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #VITASPIRIT #kaza #gemi #yalı #boğaz #istanbul
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