Ordu Valiliği, Ünye ilçesinde sosyal medyada yayımlanan ve kurgu olduğu belirlenen bıçaklama olayla ilgili 5 kişi hakkında "suç uydurmak" fiilinden gerekli adli işlemin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak Cumartesi günü ulusal bir televizyon kanalının ana haber bülteninde, "Önce dövdü, sonra bıçakladı" konulu haber görüntüsü üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.



Görüntülerin kurgu olduğunun anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ünye ilçesinden geldiği belirtilen haber içeriğinde bir bayanın, bir erkek tarafından darp edilerek bıçaklandığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmalarda, belirtilen gün ve öncesi dahil olmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal eden böyle bir olayın olmadığı, ilçe ve çevre hastanelere habere konu olan bir vaka intikal etmediği anlaşılmıştır. Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır."



Açıklamada, söz konusu görüntülerin, 12 Ocak Cumartesi günü S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30), Ü.A. (26) adlı biri kadın 5 kişi tarafından kurgulandığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "O.B. ile S.V'nin, kendi aralarında çektikleri kurgu görüntülerin bir ulusal televizyonun Whatsapp ihbar hattına gönderilmesiyle ilgili iddiaya girdikleri ve bu görüntüleri O.B'nin kendi cep telefonundan televizyon kanalına gönderdiği anlaşılmış olup, konu hakkında Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç uydurmak' fiilinden gerekli adli işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.



Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney: Espri ve şakası yapılmayacak bir konu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sosyal medyada yayınlanan ve kurgu olduğu belirlenen bıçaklama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda kimliği belirlenemeyen bir kişinin, yanındaki kadını sözde bıçaklayarak kaçması, görüntüyü çeken kişinin ise kadının yanına yaklaşmasının yer aldığı görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından Ünye Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ünye Emniyet Müdürümüz konuyla ilgili bilgi verdi. Olay gerçekçi gibi durmuyordu, yani böyle bir ciddiyetsiz bir şey var. Emniyete, jandarmaya gelen bir ihbar yok, adliyeye giden bir ihbar, şikayet yok. Hastaneye ulaşan bir bıçakla yaralama gibi vaka yok. Baktığımız zaman bu olayın Ünye'de olmadığı şeklinde bir kanaat oluştu. Çevre ilçelere sorup araştırdık, böyle bir şey yok. İlde de böyle bir vaka bildirilmemiş. " diye konuştu.

Konunun sonrasında whatsapp hattından bir haber kanalına ulaştığı bilgisinin geldiğini anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Bu son derece üzücü bir hadise. Espri ve şakası yapılmayacak bir konu. İnsanların bu işi espri konusu yapması kabul edilecek bir durum değil, yakışıksız bir durum. Ünye Emniyet Müdürümüz son aramasında kesin bilgi verdi. Olayı yapan, videoyu çeken ve haber kanalına ulaştıran kişiyi de bulmuşlar. Çocuklar kendi aralarında iddialaşmışlar. 'Böyle bir şey yaparız. Yayınlatırız, yayınlatamayız' diye. Netice itibariyle tamamen iddialaşma."



Güney, çekilen videoya ilişkin iki kişinin tespit edildiğini vurgulayarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.