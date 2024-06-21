O ilde denizde girmek yasaklandı

Sakarya'nın sahillerinde yoğun dalga ile rip akıntısı nedeniyle 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

O ilde denizde girmek yasaklandı
Editör: Yağmur Biçen

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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# Deniz # yasak
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