O ilde ekmeğe zam geldi!

Ülke genelinde birçok alanda zam üstüne zam haber geliyor. Bir zam da o ildeki ekmeğe oldu..

O ilde ekmeğe zam geldi!
Editör: Yağmur Biçen

 200 gram ekmeğin fiyatının zamlanacağı tartışmaları Mayıs ayı içerisinde kamuoyuna yansımıştı. Ekmeğe zam haberi ilk olarak İstanbul'dan gelmişti.

Edinilen bilgiye göre benzer fiyat ayarlaması Denizli'de de gerçekleşiyor. Buna göre yarından itibaren 210 gramlık ekmeğin fiyatının 10 TL'ye çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 25'lik bir zam yapılmış olacak.

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# ekmek # zam
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