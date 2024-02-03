O ilde ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek orada kaç TL oldu
O şehrin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası açıkladı. O ilde ekmeğe zam geldi. Bakın ekmek o şehirde kaç TL oldu...
Uşak’ta bugünden itibaren 250 gram ekmek 10 TL’den satılmaya başlandı. Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı.
UŞAK'TA EKMEĞE ZAM GELDİ
Artış öncesi 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL oldu.
Öte yandan bugün itibariyle zamlı fiyattan ekmek satışları başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı