O ilde Kuş Gribi tespit edildi, 5 mahalle karantinaya alındı

Geçtiğimiz günlerde Sığırcık Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 15 tavuk aniden telef oldu. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, telef olan tavukların daha önce kuş gribi tespit edilen Konya'nın Çeltik ilçesinden getirilen tavuklarla teması olduğu belirlendi. Yapılan testlerde, telef olan tavukların üzerinde kuş gribi virüsüne rastlandı.

Bunun üzerine Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tedbirler alındı ve kuş gribinin yayıldığı Sığırcık Mahallesi ile çevresindeki 10 kilometrelik alandaki 4 mahalle karantinaya alındı. Karantina uygulamaları çerçevesinde, bu mahallelerdeki tüm kanatlı hayvanlar - tavuk, horoz, ördek gibi - sahiplerine ödeme yapılarak itlaf edilecek ve itlaf edilen hayvanlar kireçlenerek gömülecek.