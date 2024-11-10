O ilde Kuş Gribi tespit edildi, 5 mahalle karantinaya alındı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana gelen ani 15 tavuk ölümünün ardından yapılan incelemelerde, kuş gribi tespit edildi. Olayın ardından, aynı ilçede bulunan 5 mahalle karantinaya alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
O ilde Kuş Gribi tespit edildi, 5 mahalle karantinaya alındı
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Geçtiğimiz günlerde Sığırcık Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 15 tavuk aniden telef oldu. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, telef olan tavukların daha önce kuş gribi tespit edilen Konya'nın Çeltik ilçesinden getirilen tavuklarla teması olduğu belirlendi. Yapılan testlerde, telef olan tavukların üzerinde kuş gribi virüsüne rastlandı.

Bunun üzerine Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tedbirler alındı ve kuş gribinin yayıldığı Sığırcık Mahallesi ile çevresindeki 10 kilometrelik alandaki 4 mahalle karantinaya alındı. Karantina uygulamaları çerçevesinde, bu mahallelerdeki tüm kanatlı hayvanlar - tavuk, horoz, ördek gibi - sahiplerine ödeme yapılarak itlaf edilecek ve itlaf edilen hayvanlar kireçlenerek gömülecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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