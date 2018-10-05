Aile fertlerinden birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 100 çocuk daha bisikletine kavuştu

Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 100 çocuğa bisiklet hediye edildi.



Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.



Kara, törende yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan kampanyanın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.



Kampanya kapsamında söz verdikleri bisikletleri gerçek sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Hasan Kara, "Bugüne kadar 4 bin bisiklet dağıttık ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Geriye kalan 11 bin bisikleti de dağıtacağız. Bizim isteğimiz gençlerin sağlıklı olması." diye konuştu.



Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmalarını isteyerek, şunları kaydetti:



"Çalışmayanların bisikletlerini geri alma yoluna gidebiliriz. Günde 1-2 saat bisiklet sürecekler. Karnelerinde zayıf olmayacak ve annesi, babası, dedesi, ailede sigara içen varsa sigarayı bıraktıracak. Biz insanların parayı sigaraya değil çocuklarına harcamalarını istiyoruz. Kim ne derse desin biz bisiklet dağıtımlarına devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi 15 bin bisikleti dağıtacağız."





