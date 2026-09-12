O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceğini duyurdu. Son değerlendirmelere göre Van çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde açık bir hava etkili olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 1

Yurt genelindeki hava koşullarına ilişkin son verilerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer ise çok bulutlu bir havanın etkili olacağını bildirdi.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 2

SAĞANAK O BÖLGEYİ VURACAK

Van çevrelerinde havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, ülkenin diğer tüm bölgelerinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik meydana gelmeyecek. Değerlerin yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 4

Yurdun güney kesimlerinde ise rüzgar güney yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette esecek.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 5

İşte bölge bölge 12 Eylül hava durumu raporu:

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 7

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 8

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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