O ilde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceğini duyurdu. Son değerlendirmelere göre Van çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde açık bir hava etkili olacak.
Yurt genelindeki hava koşullarına ilişkin son verilerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer ise çok bulutlu bir havanın etkili olacağını bildirdi.
SAĞANAK O BÖLGEYİ VURACAK
Van çevrelerinde havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, ülkenin diğer tüm bölgelerinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik meydana gelmeyecek. Değerlerin yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor.
Yurdun güney kesimlerinde ise rüzgar güney yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette esecek.
İşte bölge bölge 12 Eylül hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.