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Termometreler 45 dereceyi gösterdi
Termometreler 45 dereceyi gösterdi
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O ilimiz yanıyor... Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Adana'da güneş altındaki termonetreler 45 dereceyi gördü

O ilimiz yanıyor... Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Adana'da güneş altındaki termonetreler 45 dereceyi gördü. Adana’da bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda dinlenirken, çocuk ve gençler de boğulma riskine rağmen sulama kanallarında serinledi. Tarımsal arazilere su verilmesi amacıyla baraj kapaklarının kapatılması, Seyhan Nehri'nde kuraklık görüntüsü ortaya çıkarttı.

Hava sıcaklığının gölgede 37 derece olarak ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkan vatandaşlar dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara gitmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalan bazı çocuk ve gençler, uyarı tabelalarına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinledi. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarındaki suyun tadını çıkarttı. Tarımsal arazilere su verilmesi amacıyla baraj kapaklarının kapatılması Seyhan Nehri’nde kuraklık görüntüsü ortaya çıkarttı.

Kentteki sıcaklığının hava hafta sonu da devam edeceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
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