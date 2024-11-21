O ilimizde yarın okullar tatil!
Antalya'da beklenen turuncu kodlu sağanak yağış nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası, AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi’nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, yoğun yağışların yaratabileceği olumsuzlukları önlemek amacıyla Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde eğitim faaliyetlerinin cuma günü (yarın) durdurulmasına karar verildiği açıklandı.