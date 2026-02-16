O illerde yaşayanlar dikkat! 17 Şubat'ta bu şehirlere lapa lapa kar yağacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış şartları etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Şubat 2026 Salı günü için beklenen kar yağışı tahminlerini yayınladı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla beraber yurt genelinde kar yağışları başladı.

Vatandaşların hava durumunu yakından takip ettiği bu günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen güncel tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 17 Şubat 2026 Salı günü bazı şehirlerde yoğun kar yağışı görülecek.

İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre salı günü kar yağışı beklenen o şehirler...

Ağrı

Erzurum

Ardahan

