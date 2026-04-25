O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji peş peşe uyardı! Kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Nisan Cumartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Erzincan, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde aralıklı yağmur, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Kars ve Erzurum çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Yağışlarla birlikte bölgenin coğrafi şartları riskleri de beraberinde getiriyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, bu kesimlerde yaşanabilecek tehlikelere karşı bölge halkını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağışlı havanın aksine, hava sıcaklıklarında ülke genelinde bir düşüş yaşanmıyor. Sıcaklıkların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında kalacağı öngörüldü. Rüzgarın ise ülke genelinde çoğunlukla güneyli yönlerden esmesi, Marmara ile Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güneybatı ve batı yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor. Kurum, çığ riskinin yanı sıra bölgede yaşanabilecek rüzgar kaynaklı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Aydın, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneybatı ve batıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

