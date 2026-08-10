O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde etkili olan kavurucu sıcaklar yerini yerel gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor.
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Yapılan uyarılara göre, 11 Ağustos Salı günü Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere toplam 22 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak yağış beklenen 22 il
MGM'nin yağış uyarısında bulunduğu iller şu şekilde sıralandı:
Orta ve Doğu Karadeniz: Sinop, Samsun,
Amasya, Tokat,
Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize
Gümüşhane, Bayburt,
Artvin
Doğu Anadolu: Ardahan,
Kars,
Iğdır,
Ağrı,
Van,
Bitlis,
Muş,
Bingöl,
Tunceli,
Erzincan,
Erzurum
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmasını istendi.