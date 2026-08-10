O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde etkili olan kavurucu sıcaklar yerini yerel gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 1

Yapılan uyarılara göre, 11 Ağustos Salı günü Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere toplam 22 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 2

Sağanak yağış beklenen 22 il

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 3

MGM'nin yağış uyarısında bulunduğu iller şu şekilde sıralandı:

Orta ve Doğu Karadeniz: Sinop, Samsun, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 4

Amasya, Tokat, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 5

Ordu, Giresun,

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 6

Trabzon, Rize

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 7

Gümüşhane, Bayburt,

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 8

Artvin

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 9

Doğu Anadolu: Ardahan, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 10

Kars, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 11

Iğdır, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 12

Ağrı, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 13

Van, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 14

Bitlis, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 15

Muş, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 16

Bingöl, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 17

Tunceli, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 18

Erzincan, 

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 19

Erzurum

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O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! - Resim: 20

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmasını istendi.

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