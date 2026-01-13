O illerde yaşayanlar dikkat: Yarın bardaktan boşanırcasına yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için ülke genelinde etkili olacak yağış raporunu yayınladı. Birçok bölgeyi kapsayan şiddetli yağış uyarısı ile beraber vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 14 Ocak Çarşamba günü Türkiye genelinde geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji, birçok bölge için "şiddetli yağış" uyarısında bulunurken, yağışların gök gürültülü ve yer yer bardaktan boşanırcasına etkili olacağını bildirdi. Kış aylarında yaşanacak bu ani ve kuvvetli yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceğine dikkat çekildi.

İşte yarın yaış beklenen şehirler:

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bartın

Giresun

Trabzon

Rize

