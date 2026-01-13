O illerde yaşayanlar dikkat: Yarın bardaktan boşanırcasına yağacak!

Meteoroloji, birçok bölge için "şiddetli yağış" uyarısında bulunurken, yağışların gök gürültülü ve yer yer bardaktan boşanırcasına etkili olacağını bildirdi. Kış aylarında yaşanacak bu ani ve kuvvetli yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceğine dikkat çekildi.