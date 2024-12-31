O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı

"Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi, tamamlanmasıyla İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil ediyor. 229 kilometre güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edilecek."

Uraloğlu, söz konusu projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin de 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya ineceğini vurguladı.

Mevcut hat kapasitesinin 4 kat artırılmasının hedeflendiğine işaret eden Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule (153 kilometre) kesiminde altyapı, üstyapı ve EST yapım çalışmalarında yüzde 92 fiziki ilerleme sağlandığını kaydetti.

"Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak"

Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi tamamlandığında, YHT'lerle, hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını belirterek, "Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağlantılı olarak 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı planlandı." diye konuştu.

Projenin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce altyapı çalışmaları tamamlanan 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir kesiminde, 11 tünel, 9 viyadük ve 59 köprü ve menfez bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, Bandırma-Bursa ve Yenişehir-Osmaneli kesimi altyapı işleri ile Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli (201 kilometre) üstyapı ve EST yapım işlerinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce sürdürüldüğünü kaydetti.

"Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek"

Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasında 160-200 saatte kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demir yolu hattı planlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle ulaşım sağlamak için Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasında 160-200 saatte kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demir yolu hattı öngörülüyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olup, projenin tamamlanmasıyla mesafe 295 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Toplam proje uzunluğu 303 kilometre olan Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde, 50 tünel, 63 köprü ve viyadük 130 alt/üst geçit bulunuyor. Projenin 25,5 kilometrelik Gaziray kesimi 5 Kasım 2022'de hizmete açıldı. Projelerdeki inşaat çalışmaları 5 kesim halinde devam ediyor."

Uraloğlu, Adana-İncirlik-Toprakkale (76 kilometre) kesimi altyapı işlerinde yüzde 98, Toprakkale-Bahçe (58 kilometre) 13 kilometrelik tünelli kesimde altyapı işlerinde yüzde 92 oranında ilerleme sağlandığını, Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) (17 kilometre) kesiminde Türkiye'nin en uzun demir yolu tüneli olma özelliğini taşıyan, birbirine paralel açılan ve uzunlukları 9 bin 954 metre ve 9 bin 949 metre olan 2 tünelin delme işlemlerinin tamamlandığını ve yakında üstyapı ve elektromekanik sistemlerin inşaatına başlanacağını ifade ederek, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından altyapı işleri tamamlanan Nurdağ-Başpınar (56 kilometre) altyapı işlerinde yüzde 80 fiziki ilerleme sağlandığı ve yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Karaman-Ulukışla arasına elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı planlanıyor"

Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'yla bağlantılı 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla arasında saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı planlandığını anlattı.

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Karaman-Ulukışla arasındaki 2 saat 25 dakika olan seyahat süresinin 1 saat 35 dakikaya düşeceğine dikkati çekerek, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nde iki tünel, 44 alt ve üst geçit, 153 köprü ve menfez bulunduğunu, altyapı, üstyapı, elektrifikasyon yapım ve sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmaları devam eden projede yüzde 57 fiziki ilerleme sağlandığını sözlerine ekledi.