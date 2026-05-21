O kent kabusu yaşadı: Esnafı 15 Bin TL haraca bağlayıp, fuhuşa zorladılar!

Hatay'da esnafı haftalık 7 bin TL ile 15 bin TL arasında haraca bağlayan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Kaplan
 İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte asayişi ve huzuru sağlamaya yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, yürütülen yasal süreçlerin ardından operasyon kapsamında toplam 28 kişi tutuklandı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda; şebeke üyelerinin esnaf ve mekan işletmecilerini haraca bağladıkları, "sözde koruma" adı altında para tahsil ettikleri belirlendi. Ayrıca masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları, fuhuş yapan kadınlardan zorla para aldıkları ve para vermek istemeyenleri tehdit ettikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin; kasten yaralama, birden fazla kişiyle geceleyin yağma, fuhuş, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, tehdit, tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçları olmak üzere toplam 23 farklı asayiş olayına karıştıkları saptandı.

Eş Zamanlı Operasyon Sabah 06.00'da Başladı

Polis ekipleri, 14 Mayıs günü sabah saat 06.00'da 44 şüphelinin yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 36 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ünün zaten başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında ayrıca 5 şahsın da ifadelerine başvuruldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ve yüklü miktarda senet ele geçirildi. Aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 18 pompalı tüfek, 18 av tüfeği namlusu, 17 adet şarjör, 766 adet fişek, 462 adet kartuş, 250 gram skunk, 3 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, dürbün, 51 senet, 21 boş imzalı senet, muşta, bıçak ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 dolar, bin 100 riyal, 4 bin 120 euro ve 31 bin 300 TL'ye el konuldu.

28 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken; gözaltındaki 25 şahıs ve cezaevinde bulunan 3 şahısla birlikte toplam 28 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

