O kente "1987 kışı geliyor" uyarısı

ORHAN ŞEN YARINA DİKKAT ÇEKTİ



Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuyla ilgili değerlendirmeleri paylaşarak, "Doğu Karadeniz'in kıyısı yağmur iç kesim kar. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklık batı ve iç kesimlerde 2-4 C artıyor. Yarın öğlen saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz yağmurlu öğleden sonra Akdeniz ve güney doğu hariç yağış genişleyecek doğuda kar var" dedi.

Şen, "İstanbul'da Pazar günü Lodos hakim. Parçalı bulutlu sıcaklık 15 C. Yarın öğlene doğru hafif yağmur var, akşama kalmayacak. Önümüzdeki hafta da yağış görünmüyor. Lodos devam edecek" diye konuştu.