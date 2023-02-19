O kente "1987 kışı geliyor" uyarısı
Soğuk havaların etkisinin devam etttiği bu günlerde İstanbul için de yeni bir uyarı yapıldı. İstanbul'da çok kısa süren kar yağışı tekrar geliyor. İşte kar yağışının görüleceği tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 19 Şubat günü hava durumu raporunda bazı şehirlere kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da pazar günü güneşli bir hava hakimken Sibirya'dan gelecek soğuk hava dalgası karı da beraberinde geliyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ve Kastamonu, Sinop, Karabük, Giresun, Ordu, Kayser, Tokat, Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
ÇIĞ RİSKİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
ORHAN ŞEN YARINA DİKKAT ÇEKTİ
Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuyla ilgili değerlendirmeleri paylaşarak, "Doğu Karadeniz'in kıyısı yağmur iç kesim kar. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklık batı ve iç kesimlerde 2-4 C artıyor. Yarın öğlen saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz yağmurlu öğleden sonra Akdeniz ve güney doğu hariç yağış genişleyecek doğuda kar var" dedi.
Şen, "İstanbul'da Pazar günü Lodos hakim. Parçalı bulutlu sıcaklık 15 C. Yarın öğlene doğru hafif yağmur var, akşama kalmayacak. Önümüzdeki hafta da yağış görünmüyor. Lodos devam edecek" diye konuştu.