Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.
Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği'nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp İlçesi'ndeki görevinden açığa alındı.
Sanık öğretmen A.B.'nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp İlçesi tayin edildiği öğrenildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre; Diyarbakır Valiliği'nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi.
Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.
Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.
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