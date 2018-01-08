Dolar ne kadar oldu
Dolar ne kadar oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
O öğretmen açığa alındı
O öğretmen açığa alındı
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü

O öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.

O öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği'nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp İlçesi'ndeki görevinden açığa alındı.

Sanık öğretmen A.B.'nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp İlçesi tayin edildiği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Diyarbakır Valiliği'nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Aynı sokakta birer gün arayla erkek cesetleri bulundu
Sonraki Haber
Serdar Denktaş: Birlikte mücadeleye devam edeceğiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.