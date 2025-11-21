O şehir buz kesti! Eksi 13 dereceyle güne başlayan kentte araç camları dondu
Kars’ta sabah saatlerinde termometrelerin eksi 13 dereceyi göstermesi, kentte erken kış manzaralarını ortaya çıkardı. Araç camlarının kalın buz tabakasıyla kaplandığı şehirde vatandaşlar güne zorlu başladı.
Kars’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte kış şartları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.
Sabah işe gitmek için dışarı çıkan kent sakinleri, sıfırın altında 13 dereceye düşen soğukla karşılaştı. Araçlarının camlarının tamamen buz tuttuğunu gören vatandaşlar, uzun süre buz kazımak zorunda kaldı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
İş yerini açmak için sabah saatlerinde yola çıkan Emre Kızılboğa, yaşanan soğuğu şu sözlerle anlattı:
"İş yerimi açmaya gidiyorum, Kars'ta şuan eksi 13 derece soğuk var. Yollar buz tutmuş, araçlarımızın camları buz tuttu, çalıştıramadık" dedi.
Kent genelinde pek çok sürücünün, araçlarını ısıtarak camlardaki yoğun buz tabakasını temizlemeye çalıştığı görüldü.
Gece saatlerinde eksi 15’e, gündüz ise eksi 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle kent merkezindeki su birikintileri dondu.
Park ve bahçelerde kırağı oluşurken, şehir genelinde soğuk havanın etkisinin önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi.