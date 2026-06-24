O şehirde ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Bölgedeki sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle oluşabilecek olağanüstü hava durumları, Bursa Valiliğini harekete geçirdi. Olası felaketlerin önüne geçmek amacıyla toplanan Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, yaz dönemine ilişkin bir dizi yeni tedbiri hayata geçirdi. Komisyonda alınan karar doğrultusunda, il genelindeki ormanlık alanlara girişler sonbahar aylarına kadar tamamen durduruldu.

İSTİSNALAR VE YASAKLAR BELLİ OLDU

Yasağın sınırları ve hangi alanları kapsadığı Valilik tarafından netleştirildi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı bazı bölgeler kısıtlama kapsamı dışında tutulurken, orman içlerindeki ateşli faaliyetlere kesin bir yasak getirildi. Kurumun yayımladığı metinde şu ifadelere yer verildi: "İl sınırları içinde yer alan piknik ve mesire alanları, milli park, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş gibi faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır. Ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır."

KÖYLERDE ANIZ VE BAHÇE TEMİZLİĞİNE GEÇİT YOK

Sadece piknik amaçlı ateş yakılması değil, tarımsal faaliyetler sırasındaki ateş kullanımı da kısıtlandı. Köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Tarımsal üretim ve sanayi faaliyetlerinin orman yangınlarına yol açmaması için özel önlemler belirlendi. Ekin hasadı sırasında ve sonrasında alınması gereken fiziki tedbirler, yayımlanan kararda şu şekilde açıklandı: "Bursa Valiliğinin 4 Haziran 2024 tarihli ekin hasadı kararına ilave olarak orman içindeki ve bitişiğindeki tarlalarda, ekin hasadı yapılırken çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek için, mahalle muhtarlığına veya biçerdöver sahiplerine traktöre monte edilen ve arazöz vazifesi görebilen en az 2,5 ton kapasiteli ve pompalı su tankerinin biçerdöverlere eşlik ettirilmesi, hasat yapıldıktan sonra ise tarla sahibi tarafından anız yangını çıkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Hasat zamanı ve hasattan sonra yapılması gerekenler jandarma, emniyet, orman kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilerek gerekli tedbirler alınacaktır. Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri eksiksiz alacaktır."

ENERJİ HATLARI VE ÇÖP ALANLARI İÇİN YENİ KURALLAR

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgilenen kuruluşlar, özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda gerekli bakımları derhal gerçekleştirecek. Bu kurumlar, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak ve tehlike anında enerji kesintisi uygulayacak. Belediyeler ise orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanlarının çevresinde en az 10 metre genişliğinde bir koruma bandı oluşturacak. Olası bir alevlenmeye karşı dozer, loder ve kepçe gibi iş makineleri bu bölgelerde hazır bekletilecek.

Belirlenen kuralların sahada uygulanıp uygulanmadığı, kaymakamlıklar ve orman işletme müdürlüklerinin koordinasyonunda takip edilecek. Genel kolluk ve orman kolluğu ekipleri tarafından oluşturulan denetim birimleri, etkin gözetim faaliyetlerini aralıksız sürdürecek. Karar ve önlemlere aykırı hareket eden kişiler tespit edildiğinde, ilgili kanunlar gereğince hem adli hem de idari işlem başlatılacak.