O şehirde toplu taşımaya zam yapıldı
İzmir'de yaşayanları ilgilendiren haber geldi. İzmir’de toplu taşımaya zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine UKOME zam yaptı...
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda, İzmir'de toplu taşıma ücretlerine yüzde 17 oranında zam yapıldı. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında alınan bu zam kararı, 7 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.
Zam kararıyla birlikte, tam bilet fiyatı 17,50 TL'den 20 TL'ye, öğrenci bileti ise 7,5 TL'den 8,78 TL'ye yükseldi. İzmirli vatandaşlar, toplu taşıma maliyetlerindeki bu artışın etkilerini merakla bekliyor.
Yeni tarife, 7 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak.