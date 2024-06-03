O şehirlere hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Akdeniz bölgesindeki ulaşımı hızlandırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesiyle, yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.
Bakan Uraloğlu, Osmaniye'ye yapılan projelerin karayolu ile sınırlı kalmadığını belirterek Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı hakkında açıklamalarda bulundu.
AKDENİZ'DE ULAŞIM HIZLANIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye Batı Kavşağı'nın açılışında konuştu. Uraloğlu, bu kavşakla birlikte hızla gelişen Osmaniye'nin batı bölgesinin otoyola en hızlı ve kolay şekilde bağlandığını belirtti.
Devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın Osmaniye'yi hızlı trenle buluşturacağını da dile getirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki 361 kilometrelik mesafenin 312,5 kilometreye ve mevcut seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.
Ayrıca, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen şehirlerde toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolları inşa ederek 38.000 konuta erişim sağlayacaklarını vurguladı.