O şehirlere hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın Osmaniye'yi hızlı trenle buluşturacağını da dile getirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki 361 kilometrelik mesafenin 312,5 kilometreye ve mevcut seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.