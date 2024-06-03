O şehirlere hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Akdeniz bölgesindeki ulaşımı hızlandırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesiyle, yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.

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Editör: Mert Sagit
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O şehirlere hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek - Resim: 1

Bakan Uraloğlu, Osmaniye'ye yapılan projelerin karayolu ile sınırlı kalmadığını belirterek Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı hakkında açıklamalarda bulundu.

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O şehirlere hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek - Resim: 2

AKDENİZ'DE ULAŞIM HIZLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye Batı Kavşağı'nın açılışında konuştu. Uraloğlu, bu kavşakla birlikte hızla gelişen Osmaniye'nin batı bölgesinin otoyola en hızlı ve kolay şekilde bağlandığını belirtti.

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O şehirlere hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek - Resim: 3

Devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın Osmaniye'yi hızlı trenle buluşturacağını da dile getirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki 361 kilometrelik mesafenin 312,5 kilometreye ve mevcut seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı. 

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O şehirlere hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek - Resim: 4

Ayrıca, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen şehirlerde toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolları inşa ederek 38.000 konuta erişim sağlayacaklarını vurguladı.

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