O şehrimizde 2 aylık kesinti başlıyor: İl Sağlık Müdürlüğü salgınlara yol açabilir dedi!

Iğdır, içme suyu hatlarındaki büyük arıza nedeniyle zorlu bir döneme giriyor. Şehir merkezine suların günde sadece 5 saat (17.00 - 22.00 arası) verileceği açıklandı. Bu kısıtlı sürenin 2 ay boyunca devam etmesi öngörülürken, İl Sağlık Müdürlüğü halkı "kaynağı belirsiz sular" ve "hijyen" konusunda en üst perdeden uyardı.

"SALGINLARA YOL AÇABİLİR"

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, kontrolsüz su tüketiminin toplum sağlığını tehdit edebileceği vurgulandı. Özellikle ishal vakalarına ve bulaşıcı hastalıklara dikkat çekilen duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Kaynağı bilinen ve kontrollü şekilde sağlanan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir. Klor, hastalık yapıcı mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme ve kullanma suları tercih edilmelidir. Üzerinde 'içilmez' ibaresi bulunan çeşmelerden su içilmemelidir. Kişisel temizlik ve el hijyenine dikkat edilmemesi, dışkı-ağız yoluyla bulaşan hastalıkların, özellikle ishallerin artmasına neden olabilir ve salgınlara yol açabilir. Sürekli kaşıntı gibi şikayetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tankerlerle izinsiz şekilde taşınan içme suları yetkili kurumlara bildirilmeli, bu sular dezenfeksiyonu yeterli olmadığı için kesinlikle içilmemelidir."

VATANDAŞLAR İÇİN "ALTIN" KURALLAR

Su kesintisi döneminde mutfaktan tuvalet temizliğine kadar uyulması gereken hayati tavsiyeler ise şöyle sıralandı:

"Sebze ve meyveler 1 litre suya 20–30 damla yüzde 1'lik klor solüsyonu eklenerek hazırlanan karışımda 15 dakika bekletildikten sonra tüketilmelidir" denilirken, tuvalet temizliği gibi alanlarda ise "5 su bardağı suya 2 su bardağı çamaşır suyu eklenerek hazırlanan karışım kullanılmalıdır" uyarısı yapıldı.

Ayrıca suların güneş görmeyen ortamlarda ve açık renkli bidonlarda muhafaza edilmesi, kapağı açıldığında kötü koku yayan kapların ise asla kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR RİSK ALTINDA

Açıklamanın son bölümünde, risk grubundaki vatandaşlar ve çocuklar için ekstra dikkat çağrısı yapıldı:

"Su kesintisi dönemlerinde çocuklar ve yaşlılar ishal gibi bir hastalığa yakalandığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Evde bulaşık yıkamada kullanılan sular da içme suyu kalitesinde olmalıdır. Çocukların kentlerde bulunan süs havuzlarına girmesi, bulaşıcı hastalık riskine karşı engellenmelidir."