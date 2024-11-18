O şehrin su kaynağı alarm veriyor! Baraj kritik seviyede

Kentte günlük 100 bin metreküp su sağlayan barajda, Kasım 2023'te yüzde 35 olan su seviyesi, bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle azaldı. Yetkililer, mevcut suyun yalnızca 43 gün daha yeterli olacağını belirterek, halkı su kullanımında tasarrufa davet etti.

YENİ BARAJ PLANI DEVREDE

Yalova'nın gelecekteki su sorununu çözmek amacıyla Selimandıra Deresi çıkışında inşa edilmesi planlanan 25 milyon metreküp kapasiteli Çağlayan Barajı (Gökçe 2) yatırım programına alındı. Yeni baraj tamamlandığında, kentin 61 milyon metreküp içme ve kullanma suyu kapasitesine ulaşacağı ve özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarının önüne geçileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, mevcut su sıkıntısının ise artan yağışlarla birlikte hafifleyebileceğini öngörüyor.