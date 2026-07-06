O yol tamamen trafiğe kapatıldı! KGM 6 Temmuz il il yol durumu bültenini açıkladı

Yaz dönemi seyahat yoğunluğunun artmasıyla birlikte sürücülerin güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi ve yollarda zaman kaybetmemesi adına kritik geçiş noktalarında trafik akışı yeniden düzenlendi. KGM, mağduriyet yaşanmaması adına seyahat planlamalarının güncel bültene göre yapılmasını ve çalışma bölgelerinde hız limitlerine uyulmasını önemle hatırlattı.

İL İL, GÜZERGAH GÜZERGAH ÇALIŞMA NOKTALARI

1. Pozantı - Tarsus Otoyolu

Çalışma Kilometresi: 6 - 8. km'ler arası

Durum: Üstyapı bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları yürütülmektedir.

Trafik Düzeni: Sol ve orta şeritler trafiğe tamamen kapatılmış olup, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

2. Ankara - Konya Yolu

Çalışma Kilometresi: 56 - 59. km'ler arası (Karahamzalı Mevkii)

Durum: Yol yapım ve genişletme çalışmaları devam etmektedir.

Trafik Düzeni: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, karşı şeritten iki yönlü (gidiş-dönüş) olarak sağlanmaktadır.

3. Bursa - Yalova Yolu

Çalışma Kilometresi: 39 - 42. km'ler arası

Durum: Yol yapım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Trafik Düzeni: Bölgedeki ulaşım şerit daraltmalarıyla kontrollü olarak akmaktadır.

4. Muğla - Denizli Yolu

Çalışma Kilometresi: 22 - 27. km'ler arası

Durum: Üstyapı yenileme ve zemin iyileştirme çalışmaları sürmektedir.

Trafik Düzeni: Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak paylaşımlı yürütülmektedir.

5. Kırıkkale - Kırşehir Yolu

Çalışma Kilometresi: 5 - 9. km'ler arası

Durum: Yol yapım faaliyetleri devam etmektedir.

Trafik Düzeni: Trafik akışı, bölünmüş yolun diğer bölümünden gidiş-dönüş şeklinde çift yönlü sağlanmaktadır.

6. Antalya - Manavgat - Alanya Yolu

Çalışma Kilometresi: 0 - 28. km'ler arası

Durum: Geniş bir hatta yayılan yol yapım çalışmaları mevcuttur.

Trafik Düzeni: Sürücülerin bu bölgede hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.

7. Zonguldak - Karabük İl Sınırı - Yenice - Karabük Yolu

Çalışma Kilometresi: 48 - 51. km'ler arası (Soğuksu Mahallesi ile Fatih Mahallesi mevkisi)

Durum: Üstyapı yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

Trafik Düzeni: Ulaşım geçici olarak tek şeritten kontrollü geçişlerle sağlanmaktadır.

8. Muş - Bulanık Yolu (Tamamen Kapatıldı)

Çalışma Kilometresi: 57 - 67. km'ler arası (Kümbet Kavşağı - Üçyol Kavşağı)

Durum: Yoğun yol yapım çalışmaları sürdürülmektedir.

Trafik Düzeni: Güzergah tamamen trafiğe kapatılmıştır. Bu hattı kullanacak sürücüler için ulaşım alternatif olarak Haskör-Korkut il yolu üzerinden yönlendirilmektedir.

9. Iğdır - Karakoyunlu Yolu

Çalışma Kilometresi: 2 - 6. km'ler arası

Durum: Yol yapım ve asfaltlama çalışmaları yürütülmektedir.

Trafik Düzeni: Sürücülerin çalışma alanındaki geçici trafik levhalarına uyması gerekmektedir.

10. Ardahan - Şavşat Yolu

Çalışma Kilometresi: 6 - 11. km'ler arası

Durum: Yol yapım çalışmaları aktiftir.

Trafik Düzeni: Güzergahta seyahat edenlerin bölgedeki dubalama ve uyarı işaretlerine dikkat etmesi önem arz etmektedir.

SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI: KURALLARA UYUN

Karayolları Genel Müdürlüğü, özellikle bölünmüş yollarda iki yönlü ulaşıma dönülen çalışma alanlarında hatalı sollama yapılmaması, takip mesafesinin korunması ve sis/toz oluşabilecek alanlarda farların açık tutulması gerektiğinin altını çizdi.