Ocak'ta Kar Yağacak mı? MGM Son Verileri Paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara için kötü haber

Yetkililer, sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak yağış düzeninde de değişiklik yaşanacağına dikkat çekiyor. Buna göre Ege ve Karadeniz bölgelerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.