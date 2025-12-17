Ocak'ta Kar Yağacak mı? MGM Son Verileri Paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara için kötü haber
MGM 2026 Ocak raporunu açıkladı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de kar bekleyenlere kötü haber geldi. Hava sıcaklıkları değişiyor, kışın seyri bambaşka olacak.
Güncel tahminler, Ocak 2026’da hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine işaret ediyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ılık hava dalgalarının etkili olmasıyla don ve buzlanma olaylarının sayısında azalma bekleniyor.
Yetkililer, sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak yağış düzeninde de değişiklik yaşanacağına dikkat çekiyor. Buna göre Ege ve Karadeniz bölgelerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.
İstanbul’da ocak ayı boyunca yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kent merkezinde kalıcı bir kar örtüsü oluşma ihtimali düşük görülürken, Balkanlar üzerinden gelebilecek kısa süreli soğuk hava dalgaları sırasında yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.
Karasal iklimin etkili olduğu Ankara’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışlı gün sayısının azalacağı tahmin ediliyor. Ocak ayında zaman zaman kar yağışı görülse de, yerde kalma süresinin ve kar kalınlığının geçmiş yılların ortalamasının altında kalması bekleniyor.
Ege Bölgesi’nin kıyı kentlerinden İzmir’de ocak ayında kar yağışı öngörülmüyor. Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildiriliyor.
Meteoroloji uzmanları, kar yağışının ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkili olacağını vurguluyor. Yurdun büyük bölümünde ise yağmurun baskın yağış türü olacağı ifade ediliyor.