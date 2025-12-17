Ocaktan sonra direksiyon başına geçemeyecekler: Bu ihlallerde ehliyet gidiyor

Trafikte kural ihlallerine karşı daha sert yaptırımlar içeren yeni Trafik Kanunu teklifi, ocak ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı düzenleme, hem para cezalarında hem de ehliyet iptallerinde kapsamlı değişiklikler öngörüyor.

36 maddeden oluşan teklifin yasalaşması halinde, bazı ihlallerde ehliyet iptali ve uzun süreli belge geri alma uygulamaları devreye girecek. Özellikle tekrarlanan kural ihlallerinde sürücüler için ağır sonuçlar gündemde.

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİ

Yeni düzenlemede en dikkat çeken başlıklardan biri kırmızı ışık ihlalleri oldu. Bir takvim yılı içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. Bu sürücülere ayrıca 80 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazasına neden olan sürücülerin ise ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Belgeler, psikoteknik değerlendirme sonrası iade edilecek.

AŞIRI HIZ YAPANLAR DA LİSTEDE

Yerleşim yeri içinde hız sınırını



46–55 km/s aşan sürücülerin ehliyetleri 30 gün,

56–65 km/s aşanların 60 gün,

66 km/s ve üzeri hız yapanların ehliyetleri ise 90 gün süreyle geri alınacak.

SALDIRGAN SÜRÜCÜLÜĞE YAPTIRIM

Trafikte tartışma sırasında saldırı amacıyla araçtan inen ya da başka bir aracı ısrarla takip eden sürücüler için ehliyet iptali ve yüksek para cezaları öngörülüyor. Bu sürücülere 180 bin liraya kadar ceza, ehliyete 60 gün el koyma ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gündemde.

ACİL ARAÇLARA YOL VERMEYENE CEZA

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ambulans, acil hasta taşıyan araçlar, itfaiye ve yangınla mücadele araçlarına yol vermeyen sürücülere ise 46 bin lira ceza kesilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

GÜRÜLTÜ, TELEFON, YARIŞ…

Araçta yapılan değişikliklerle çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkaran sürücülere 16 bin lira ceza uygulanacak. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira ceza kesilecek.

Trafikte yarış yapan sürücülerin ise ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

KAZADAN KAÇANA HAPİS

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu bir neden olmaksızın olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi de düzenlemede yer alıyor.

Yeni Trafik Kanunu teklifinin ocak ayında Meclis’te kabul edilmesi halinde, trafikte kural ihlallerine karşı çok daha sert bir dönem başlayacak.