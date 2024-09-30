Öcalan’ın eğittiği terörist öldürüldü!

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Öcalan’ın eğittiği terörist öldürüldü!
Yayınlanma: Güncellenme:

MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

Suriye uyruklu PKK/KCK’lı İsmail için operasyon kararı alındı. MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail 'in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi.

30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Adana’daki terör saldırılarının planlayıcısıydı

PKK/KCK’lı Lokman İsmail , 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019’da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.

BUDO seferlerine olumsuz hava engeliBUDO seferlerine olumsuz hava engeliYurt
terörle mücadele pkk abdullah öcalan
Günün Manşetleri
Öcalan’ın eğittiği terörist öldürüldü!
Fenerbahçe'den 2-0'lık galibiyet
Uşak'ta orman yangını
Dev maçta gülen taraf Anadolu Efes
Trabzonspor sezonun ilk galibiyetini aldı
İsrail'den saldırılarla ilgili yeni iddia
İstanbul'a sağanak uyarısı
Vatan Partisi'nden grevdeki işçilere destek
Beyrut'ta büyük yıkım
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Çok Okunanlar
Öcalan’ın eğittiği terörist öldürüldü! Öcalan’ın eğittiği terörist öldürüldü!
Afyonkarahisar'da kan donduran olay Afyonkarahisar'da kan donduran olay
Balıkesir'de feci kaza Balıkesir'de feci kaza
Fenerbahçe'den 2-0'lık galibiyet Fenerbahçe'den 2-0'lık galibiyet
Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme