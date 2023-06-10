ODTÜ'de LGBT'ye geçit verilmedi

ODTÜ'de LGBT yürüyüşüne geçit verilmedi. LGBT destekçilerinin fakülte bahçesinde planladığı yürüyüş başlamadan bitti. Rektörlükten de konu ile ilgili açıklama geldi.

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ODTÜ'de LGBT destekçisi 32 topluluğun bir araya gelerek planladığı yürüyüşe izin verilmedi.

LGBT destekçileri sözde ‘onur’ ayı adı altında üniversitede izinsiz yürüyüş planladı.

Yürüyüşün engellenmesi için harekete geçen ODTÜ Rektörlüğü, yürüyüşü yapmak isteyenlere e-posta gönderdi.

- Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirlenmiş olup 9 Haziran 2023 Cuma günü Kampüs içerisinde yürüyüş yapmayı planlayan grubun planladıkları yürüyüşün Kanunun aradığı şekil, şart ve usullere uygun olmadığı gibi planlanan yürüyüşe Rektörlükçe kesinlikle izin verilmemiştir.

Rektörlük, yürüyüşün yapılmasına dair ısrarda bulunulduğu takdirde her türlü güvenlik önleminin alındığı da belirtti.

- Üniversitemizin üretken, yaratıcı, barışçıl akademik-sosyal ortamına, kurumsal bütünlüğüne ve imajına zarar verme gayreti içinde olduğu açık bir şekilde görülen bu tür girişimleri engelleyebiliriz.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# odtü # lgbt

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