ODTÜ'de LGBT'ye geçit verilmedi

ODTÜ'de LGBT destekçisi 32 topluluğun bir araya gelerek planladığı yürüyüşe izin verilmedi.

LGBT destekçileri sözde ‘onur’ ayı adı altında üniversitede izinsiz yürüyüş planladı.

Yürüyüşün engellenmesi için harekete geçen ODTÜ Rektörlüğü, yürüyüşü yapmak isteyenlere e-posta gönderdi.

- Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirlenmiş olup 9 Haziran 2023 Cuma günü Kampüs içerisinde yürüyüş yapmayı planlayan grubun planladıkları yürüyüşün Kanunun aradığı şekil, şart ve usullere uygun olmadığı gibi planlanan yürüyüşe Rektörlükçe kesinlikle izin verilmemiştir.