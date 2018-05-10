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Odunlukta tadilat yaparken define buldu

Niğde'de Niyazi E., evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken bulduğu kesenin içinden çıkan 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu. Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim etti.

Odunlukta tadilat yaparken define buldu

Bor ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde oturan Niyazi E. müstakil evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken, kazılan bir alanda kese buldu.

Kesenin içinden 308 parça sikke, küpe, yüzükten oluşan tarihi eser çıktı.

Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri Niğde Müzesi'ne götürerek teslim etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Niğde #Bor #define
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