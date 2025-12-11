Öfkeden gözü döndü: Ailesiyle kavga edince 9 katlı apartmanı ateşe verdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde büyük bir panik yaşandı. Bir kişinin aile içi tartışma sonrası intikam amacıyla evini yakması sonucu 9 katlı apartman büyük tehlike atlattı.

ÇOCUKLARINI KURTARDI, EVİ CEHENNEME ÇEVİRDİ

İddiaya göre, Bağcılar Mahallesi 1208. Sokak'taki 9 katlı rezidansta yaşayan bir şahıs, ailesiyle hararetli bir tartışmaya girdi. Öfkesine hakim olamayan şahıs, kimsenin beklemediği bir anda daireyi ateşe verdi.

Kritik detay ise, şahsın kundaklama eylemini gerçekleştirmeden hemen önce çocuklarını yanına alarak hızla olay yerinden uzaklaşması oldu.

İTFAİYE HAREKETE GEÇTİ: 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Apartmanın birinci katından yükselen alevler, kısa sürede tüm binayı dumanla kapladı. Paniğe kapılan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, apartman sakinlerinden 3 kişinin yoğun dumandan etkilendiği tespit edildi. Bu kişilere olay yerinde bekleyen ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı ve daireyi yakan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.