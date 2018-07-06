banner982
Termometreler 45 dereceyi gösterdi
Termometreler 45 dereceyi gösterdi
'Hoca efendi düğmeye bastı. Enini sonunu düşünmeyin'
'Hoca efendi düğmeye bastı. Enini sonunu düşünmeyin'
FETÖ'cü kaymakama 'PKK ve HDP ile yüz göz olma' talimatı
FETÖ'cü kaymakama 'PKK ve HDP ile yüz göz olma' talimatı
TSK'dan Menbiç'te 10'uncu devriye
TSK'dan Menbiç'te 10'uncu devriye

Öğle yemeğinden 259 kişi zehirlendi

Konya’da özel bir yemek firmasının çıkardığı öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 259’a ulaştı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öğle yemeğinden 259 kişi zehirlendi

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan; çorba, pilav, tavuk ve salatadan oluşan 400 kişilik tabildot, dün çoğunluğu sanayi esnafı anlaşmalı iş yerlerine öğle yemeği için dağıtıldı. Yemekleri yiyen 150 kişi kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerle kent merkezindeki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan kişilere serum tedavisi uygulandı. Gece boyunca hastanelere başvuranlarla birlikte rahatsızlananların sayısı 259’a ulaştı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tedaviye alınan işçiler, "Öğle tavuk, pilav, salata ve çorba yedik. 1 saat sonra mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi yaşadık. Hemen hastaneye geldik ve burada serum tedavisi uyguladılar. Bizim gibi birçok arkadaşımız yemekler nedeniyle zehirlendi" ifadelerini kullandı.

Yemek firmasına gelen Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri,ÿyemeklerden numune aldı. İncelemelerin devam ettiği belirtilirken, zehirlenmeye tavuğun neden olabileceği ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #öğle yemeği #zehirlenme #gıda zehirlenmesi #konya zehirlenme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.