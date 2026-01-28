"Oğlum kucağımda can verdi..." Berdel dayatması 16 yaşındaki Muhammet'i hayattan kopardı

Olay, 12 Ocak günü Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Havut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki Bekir Yeşil, oğlu Sinan Yeşil (20) için sevdiği kızı istemek üzere M.N.E. ve eşi H.E.'nin evine gitti. Aile büyüklerinin de araya girmesine rağmen kızın ailesi evliliğe onay vermedi. Olumsuz yanıt üzerine Sinan Yeşil ve Berivan Yeşil, 30 Kasım 2025 tarihinde kaçarak şehir dışında resmi nikah kıydı.

SİTE GİRİŞİNDE PUSU KURUP KURŞUN YAĞDIRDI

Kızlarının kaçmasını kabullenemeyen M.N.E. ve H.E.'nin, Bekir Yeşil’den berdel talebinde bulunduğu, kızlarını kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedikleri öne sürüldü. Yeşil ailesinin bu talebi reddetmesi üzerine karşı tarafın saldırı planı yaptığı iddia edildi.

12 Ocak günü Berivan’ın ağabeyi A.E. (21), ailenin yaşadığı sitenin girişinde pusuya yattı. Baba Bekir Yeşil ve 16 yaşındaki oğlu Muhammet Yeşil evden çıktıkları sırada A.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Muhammet Yeşil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Bekir Yeşil ise 20 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Berivan'ın babası M.N.E., annesi H.E., amcası E.E. ile kuzenleri M.E. ve F.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 aile üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tetiği çeken A.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"BUNLAR BİZİ TÖREYE KURBAN ETTİ"

Hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını anlatan acılı baba Bekir Yeşil, kendisine ve ailesine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirtti. Yeşil, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Biz kızı gidip istedik. Vermediler, iki üç defa istedik. Büyüklerimizi de araya koyduk ama vermediler. Ne yaptıysak, ne ettiysek vermediler. Gençler birbirini seviyor, istiyordu. Gençler dinlemiyor bir şey. Gençler tutup bırakıp kaçıp gittiler. Resmi nikahlarını yaptılar. Bundan sonra aile bize baskı yapmaya başladı 'berdel' yapacaksınız diye. Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz diye bize mesajlar attılar. Bunlar bizi töreye kurban etti. Hayati tehlikemiz hâlâ devam ediyor. Çocuk daha yakalanmamış. Bunlar dron uçurarak bizi gözetliyorlar. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış."

"OĞLUM KUCAĞIMDA CAN VERDİ"

Saldırı anını dehşet içinde anlatan baba Yeşil, saldırganın doğrudan infaz amacıyla hareket ettiğini savundu: "Sabah evimden çıkarken birdenbire uzun namlulu tüfekle A.E. karşıma çıktı. İlk önce bana ateş etti, sonra oğluma ateş etti. Oğlum kucağımda vefat etti. Bu çocuk bu silaha nasıl ulaşabilir, nasıl temin etti? Aile fertleri bu işin içindedir, bu işi töreye döküp bizim infazımızı verdiler. Bizi infaz ettiler."

Can güvenliği endişesi taşıdığını vurgulayan Yeşil, "Pansuman olmaya bile gidemiyorum, korkuyorum. Bir şey mi olacak, bir suikast daha mı olacak onun derdindeyim, ondan korkuyorum. Bize silahlı saldırıyı düzenleyen kişi hâlâ dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Buralarda geziyor, duyumlar alıyorum. Benim ve çocuklarımın can güvenliği hâlâ tehlikede. Bilmiyoruz, çaresiz bir durumdayız" dedi.

"AİLEM BU AİLEYİ YOK ETMEYE KARAR VERDİ"

Kaçarak evlenen Berivan Yeşil ise ailesinin olaydan hemen sonra toplanarak infaz kararı aldığını iddia etti. Eşini sevdiğini ve zorla kaçırılmadığını belirten Berivan Yeşil, şöyle konuştu: "Beni 5 defa istemeye geldiler, ailem 'sen kabul edersen biz bu aileyi yok edeceğiz' dedi. Ben de vazgeçmedim, birbirimizi seviyorduk. Sinan birkaç defa bizim oralardan geçti. Babam Sinan'ı görünce ağabeyime söyleyip bir daha görürsen git kafasına sık demiş. Görümcem ile berdel yapmak istediler. Kız da istemedi, istemeyince de olayı buraya getirdiler. Ailem Sinan'ı sevmiyordu, istemedikleri için de böyle oldu. Biz kaçtıktan bir gün sonra hepsi amcamlarda toplanıp bu aileyi yok etmeye karar vermişler. Beni zorla kaçırmadılar, ben severek kaçtım. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Biz 8 aydır beraberdik, ailem de biliyordu, ilk başta bir şey demediler. Sonra iş ciddiye binince böyle yaptılar. Ailem, kayınbabanı ve sizi de yok edeceğiz diye konuşuyorlardı. Can güvenliğimiz yok, bir an önce yakalansın."