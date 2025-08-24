“Oğlum yaşıyor” demişti… Anne yüreği yanılmadı: Gerçek 17 yıl sonra ortaya çıktı

Fatma ve Ercan Aslan çifti, 2008 yılında evlerinde dünyaya gelen erkek çocuklarına Muhammed Furkan ismini verdi. Erken doğum nedeniyle bebek sağlık sorunları yaşadı. Aile, kontroller için Bismil Devlet Hastanesine başvurdu. Buradan Diyarbakır’daki Dağkapı Çocuk Hastanesine sevk edilen bebek, 17 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

17’nci günün sabahında saat 03.00 sıralarında aileye telefon açan hastane personeli, “Başınız sağ olsun, çocuğunuz vefat etti” bilgisini verdi. Aileye bebeğin cenazesi bir kutu içinde teslim edildi. Cenaze dini vecibeler yerine getirilerek Diyarbakır Yeniköy Mezarlığında defnedildi.

BEBEK, AİLEYE GÖSTERİLMEDİ

Baba Ercan Aslan, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Erken doğum ve evde olduğu için sağlık için Bismil Devlet Hastanesini aradık. Sağ olsunlar gelip aldılar. Orada resmi işlemler yapıldıktan sonra Diyarbakır’daki Çocuk Hastanesine kaldırmayı uygun gördüler. 17 gün kaldı. 17’nci gün sabaha doğru saat 03.00’te bir telefon geldi, ‘Başınız sağ olsun, çocuğunuz vefat etti’ dediler. Bu zaman zarfında normal yapılması gerekenler hiç yapılmadı. Anne sütü her gün olmasa da en az iki günde bir verilmesi gerekiyor, ama izin vermediler. Anne ve babanın görmesine de izin vermediler. Gittik, cenazemizi bize bir kutu içerisinde verdiler. Aldık, dini vecibeleri yerine getirdik.”

Baba Aslan ayrıca, yıllar sonra yapılan araştırmalarda Yeniköy Mezarlığı’nda defin kayıtlarının bulunmadığını belirtti.

“HİÇ ÖLMÜŞ GİBİ HİSSETMEDİM”

Anne Fatma Aslan, 5 Şubat 2008’de doğum yaptığını belirterek, bebeğini hastaneye götürdükten sonra bir daha göremediğini söyledi. Aslan, “17 gün boyunca 3-4 defa o hastane kapısına gittim. Beni içeriye almadılar. ‘Yasaktır, göremezsin’ dediler. 17 gün sonra bebeğiniz öldü dediler. Bir kutu içinde eşime teslim ettiler. O an hiç ölü hissetmedim. Biraz ağladım ama bir anne evladını kaybedince ciğeri yanar. Ben öyle bir duygu yaşamadım. Hep eşime anlattım. Bence oğlum yaşıyor. Öyle derken 14 yıl geçti” dedi.

DNA TESTİ ŞÜPHELERİ DOĞRULADI

Aslan çifti, annenin hisleri üzerine 3 yıl önce savcılığa başvurdu. 1 Kasım 2024’te fethi kabir işlemi yapıldı ve defin edilen cenazeden örnekler alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, cenazenin Aslan çiftine ait olmadığı kesinleşti. Anne Fatma Aslan, “Biliyorum, oğlum yaşıyor ve başka bir ailede. O hastanede o tarihte doğan çocukların aileleri gelsin. Oğlumu bir an önce bulsunlar” çağrısında bulundu.

Baba Ercan Aslan, 17 yıldır süren belirsizliğin kendilerini yıprattığını belirterek, “Bir çocuğun olmaması, kaçırılması, değiştirilmesi, bunlar kolay şeyler değildir. Bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Mağdur durumdayız” ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Aslan ise “Yaşıyorsa bulunsun, yaşamıyorsa mezardadır, ona da razıyım. Ama ben anneyim, hissediyorum. Oğlum yaşıyor” diyerek yetkililere seslendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ailenin avukatı Zeki Oran, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, “Aile 3 yıl önce savcılığa başvurdu. İlk etapta etkin soruşturma yürütülmediği için takipsizlik kararı verildi. Ancak ailenin ısrarı sonucu dosya yeniden ele alındı. Fethi kabir sonrası alınan DNA örnekleri, cenazenin Aslan ailesine ait olmadığını ortaya koydu. Biz, kimin kusuru varsa cezalandırılmasını ve çocuğun bulunarak aileye teslim edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Aslan çifti, 17 yıldır kayıp olan evlatlarının bulunması için mücadele ediyor. Anne Fatma Aslan, “Oğlum ya Diyarbakır’da ya da çevresinde. Yetkililerden tek isteğim, oğlumu bulmaları. O hastanede o tarihte doğan tüm çocukların aileleri incelensin” çağrısında bulundu.



