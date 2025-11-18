OGM 496 PERSONEL ALIMI | Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, KPSS gerekiyor mu?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Yumaklı, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan grafiğe göre personel alımları KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Buna göre:

Lisans mezunu: 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen

Ön lisans mezunu: 1 laborant, 2 tekniker

Ortaöğretim mezunu: 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı, 135 temizlik personeli

Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden yapılacak.