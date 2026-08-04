OGM ve Bakan Yumaklı'dan 9 il için yüksek orman yangını riski uyarısı!

Yapılan açıklamalarda, 9 kentte yangın riskinin çok yüksek olduğu belirtilerek vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

Orman yangını riski en yüksek 9 il açıklandı

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle bugün ve yarın yangın tehlikesinin kritik seviyeye ulaştığı iller şu şekilde sıralandı:

Çanakkale

Balıkesir

Bursa

İzmir

Manisa

Antalya

Mardin

Siirt

Diyarbakır

OGM açıklamasında, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın en küçük bir ihmali dahi büyük felaketlere dönüştürebileceğine dikkat çekildi. Açık alanlarda kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği vurgulanırken, sigara izmariti başta olmak üzere doğaya yangına sebebiyet verebilecek atıkların bırakılmaması istendi. Ayrıca, sebebi ne olursa olsun orman yangınına yol açmanın ağır yaptırımları olan bir suç olduğu hatırlatılarak "Yeşil Vatan’ı hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım" çağrısı yapıldı.

Bakan Yumaklı: "En büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle kıyı bölgelerinde yangın riski oluşturan şiddetli rüzgar beklendiğine işaret etti. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması hususunda ikazda bulunan Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. En ufak bir duman veya şüpheli durum anında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi büyük önem taşımaktadır."