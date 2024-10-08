Öğrenci servisi, belediye otobüsüyle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Olay, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü ile bir öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi.