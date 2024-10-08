Öğrenci servisi, belediye otobüsüyle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da öğrenci servisiyle belediyeye ait halk otobüsü çarpıştı. Kaza sonucunda öğrencilerin de aralarında bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Öğrenci servisi, belediye otobüsüyle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Olay, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü ile bir öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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