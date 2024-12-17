Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Samsun'un İlkadım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Samsun'un İlkadım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin birleştiği kavşak oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile 55 ALE 383 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada servis sürücüsü, araçta bulunan görevli ve 9 öğrencinin yanı sıra otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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