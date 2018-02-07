Salihli'de bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle açtığı davayı kazanınca, "Dikkat yol değildir, özel arazidir, girilmez" yazılı tabelası asıp, yolu ulaşıma kapattı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, köylülerin kullandığı yolu tapulu arazisinden geçtiği gerekçesiyle ulaşıma kapattı.



Alınan bilgiye göre, Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Reşat Akkan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2015'te Salihli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Dava sonucu mahkeme, çok sayıda çiftçinin ve taşımalı eğitimle öğrenci taşıyan servislerin kullandığı yolun, Akkan'ın tapulu arazisi içinde olduğuna hükmetti.

Bunun üzerine Akkan, tel örgülerle kapattığı yolun girişine "Dikkat yol değildir, özel arazidir, girilmez." yazılı tabela astı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler Salihli'ye, çiftçiler ise tarlalarına gidemedi.

Akkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, araziyi 13 yıl önce aldığını, yaptırdığı ölçümler sonucu yolun kendi arazisinde kaldığını tespit ettirdiğini söyledi.

Arazilerin bulunduğu bölgeden 1951 yılında kadastro geçtiğini belirten Akkan, şöyle konuştu:

"13 yıl önce bu araziyi aldığımda çiftliğimin yanında bulunan komşulara konuyu söyledim. Hatta bir gün modern ölçümlere başlanırsa arazimi geri isteyeceğimi söyledim. Onlar da tamam dediler. Tabii sonra bu araziler başka şahıslara geçti. 4 yıl önce de bu bölgede yeni ölçümler yapıldı. Ölçümler sonucunda bu yolun benim arazimin içinde kaldığı tespit edildi. Komşularıma bu konuyu anlattığımda 'Hocam mahkemeye git. Şeriatın kestiği parmak acımaz.' dediler. Ben de dava açtım, 2,5 yıl sonunda da neticelendi ve yolun benim arazimin içinde kaldığına karar verildi."



Arazisinin yanında devlet yolunun bulunduğunu ama o yolun aktif olmadığını anlatan Akkan, "6 metre 20 santim genişliğinde bu yolun açılması lazım. Madem ki hukuk devletiyiz, hepimizin hukuka saygılı olması lazım." ifadesini kullandı.



Bölgede arazisi bulunan Ömer Börekçigil de yolun 1969 yılından bu yana kullanıldığını ve Reşat Akkan'ın bahsettiği gibi mevcut sorunlardan ve mahkeme sürecinden sonra kapandığını belirterek, "Bizim başka kullanacağımız bir yol yok. Bu yolu 30'dan fazla çiftçi kullanıyor. Taşımalı eğitimle okula giden öğrenciler için de servisler bu yolu kullanıyor. Biz bu sorunun artık bir an önce kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz." dedi.



Halil İbrahim Yıldırım adlı lise öğrencisi ise yol kapandığı ve servis geçemediği için bugün okula gidemediklerini ifade ederek, "Sorumluluk sınavlarımız var. Okulu aradım 'Gelmeye çalış.' dediler ancak bugün bazı arkadaşlarımızla birlikte okula gidemedik." diye konuştu.