Aydın'da Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrencileri pamuk üretiminde ortaya çıkan atıklardan, kompozit kaplama ve yalıtım malzemesi üretti. Öğrencilerin Pamuk çekirdeği küspesi ve pamuk sapı kullanarak ürettikleri alternatif kompozit malzeme, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu

Aydın'ın Söke ilçesi, Türkiye'de en çok pamuk üreten ilçelerin başında geliyor. Ancak çırçır fabrikalarında işlenen pamuğun çekirdeği ve sapı atık haline geliyor. Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları proje ile bu atıklardan alternatif kompozit yalıtım ve kaplama malzemesi üretmeyi başardı.



9'uncu sınıf öğrencisi Başak Eser ve 10'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Kadir Yalçınkaya, TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında Ege Bölge Birincisi ve Türkiye 3'üncüsü oldu. Başak Eser, pamuk çekirdeği küspesi ve pamuk sapından kompozit malzemeyi nasıl ürettiklerini anlattı.



Almanyalı gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Ahmet Kadir Yalçınkaya da bilimle uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.



Kimya öğretmeni Sevil Candan, 9 Eylül Üniversitesi'nin kompozit malzemeyi test ettiğini ve çok iyi sonuçlar aldıklarını belirtti.



Geleceğin mucitleri, bu buluşlarıyla hem ödül aldılar, hem de üniversite sınavlarında ek puan kazanacaklar. Ürettikleri kompozit malzemenin seri üretimi için sanayi kuruluşlarının ve devletin desteğini bekliyorlar.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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