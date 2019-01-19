Trabzon'un Of ilçesinde bir grup lise öğrencisi, kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi evlerini okulların bahçelerine koyarak kedileri soğuktan koruyor.

Trabzon'un Of ilçesindeki bir grup lise öğrencisi, kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri okulların bahçelerine koyarak kedilerin soğuktan korunmasına yardımcı oldu.



Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümünde eğitim alan öğrenciler, sokak kedileri için kendi imkanlarıyla kedi evleri yaptı.



Kedi evlerini ilçedeki okullara dağıtan öğrenciler örnek uygulamayla kedileri, kışın soğuğundan korunabilecekleri yuvaya kavuşturdu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamada, projede emek verenlere teşekkür ederek, "Son günlerde sokak hayvanlarıyla ilgili olumsuz haberleri izliyoruz ve üzülüyoruz. Oysa inancımız bizlere, tüm canlılara merhamet etmeyi tavsiye ediyor. Onun için insanlara olduğu gibi hayvanlara da iyi davranmalıyız. Kışın bu soğuk günlerinde öğrencilerimizin yaptığı kedi evleriyle kediler üşümeyecek." ifadelerini kullandı.



Okul müdürü Hakan Berber de hazırlanan kedi evlerini 20 okula hediye ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerin sokak hayvanları konusundaki hassasiyetlerini duyunca onları teşvik ettik. Onlar da kedi evi yaptılar. Projemizi duyan ilçemizdeki okul müdürü arkadaşlarımın taleplerine karşılık vermek için üretimimizi artırdık. 20 okulumuza kedi evi hediye ettik. İnşallah ilçemizde kalan 6 okul için de yaparak tüm okullarımızı projemizden faydalandırmış olacağız."