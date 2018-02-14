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Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup öğrenci, TSK tarafından terör örgütlerine karşı Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli alan askerlere atkı, bere, eldiven ve çorap gönderdi

Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları atkı, bere, eldiven ve çorapları Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine karşı Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere gönderdi.

Özel bir kurs öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları atkı, bere, eldiven ve çorapları, 14 Şubat Sevgililer Günü Mehmetçik'in Günü" notuyla birlikte paketleyerek Suriye'de görevli askerlere gönderdi.

Rehber Öğretmeni Mehmet Çiçek, gazetecilere yaptığı açılamada, Afrin'de görev yapan askerlerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için öğrencilerin böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Hazırlanan paketleri özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gönderdiklerini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:
"Mehmetçik'imiz bizim sevdiğimiz ve ülkemizin garantisidir. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi bizler de Afrin'e gitmeye hazırız. Bizler Çanakkale'de olduğu gibi lisede mezun vermeyen bir ecdadın torunlarıyız. Yeri geldiğinde buradaki genç kardeşlerim de ülkelerini korumak için cepheye gitmeye hazırlardır. Allah askerimizi ve ordumuzu muzaffer eylesin İnşallah."

Öğrenci Emrullah Demir de Afrin'de görevli askerler için kendi aralarında küçük çaplı bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Hem onlara katkıda bulunmak hem de onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. 14 Şubat Sevgililer Günü fakat bizim için Mehmetçik günüdür." diye konuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #akçakale #asker #bir grup öğrenci #harçlık #zeytin dalı harekatı
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